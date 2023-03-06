Водитель скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 63-летний водитель легковушки погиб после опрокидывания машины. Авария произошла днем 6 марта на трассе «Армавир – Курганинск».

Предварительно, мужчина за рулем Mitsubishi Lancer проезжал в районе поворота на хутор Кочергин со стороны Армавира в сторону Курганинска. Не справившись с управлением, он съехал с дороги, врезался в дорожные знаки и дерево. После наезда на препятствия машина опрокинулась.

- В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали.