В Сочи начнут строить 20 соцобъектов в 2023 году

Проекты по благоустройству курорта согласуют с жителями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал об итогах первых месяцев Года архитектуры. Администрация курорта планирует построить школы и детские сады. В настоящее время работы ведутся на семи площадках. До конца 2023 года планируют построить 20 социальных объектов.

- Проекты по благоустройству курорта согласуем с жителями. В социальных сетях провели несколько важных опросов, таким образом определили назначение средств курортного сбора, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, администрация курорта согласовала с местными жителями дизайн остановочных павильонов, проект реконструкции сквера «Стерео», а также благоустройство территории школы №65 в Красной Поляне.

Ранее сообщалось, что мэрия Сочи установила новые требования к формированию земельных участков под соцобъекты. Они вступают в силу с 7 марта.