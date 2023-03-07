В Краснодаре с начала года за неоплату парковок выписали 59 млн рублей штрафов

В Краснодаре в 2023 году за неоплату парковок выписали 59 млн рублей штрафов. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре с начала года за неоплату парковок выписали 59 миллионов рублей штрафов. От оплаты муниципальных парковок в дорожный фонд поступило уже 24 миллионов рублей.

- Таким образом, автомобилисты — добросовестные и нарушители — участвуют в улучшении дорог в городе, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин.

Уточняется, что всего в 2023 году за счет работы муниципальных парковок в дорожный фонд планируют получить более 390 миллионов рублей. В первую очередь полученные деньги направляют на ямочный и гравийный ремонт. Также на ремонт дорог, замену знаков и другие работы по содержанию.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что водители используют новый способ уйти от штрафов за неуплату парковок в Краснодаре.