На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 31 грузовик Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 31 грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время перевозки осуществляют четыре парома - «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они переправили 302 автомобиля и 352 пассажира.

Ожидающие в очереди грузовики находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. Перед погрузкой на паромы водителям выдают пропуска.

- На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.