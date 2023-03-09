В Сочи при пожаре на улице Санаторной погиб 71-летний пенсионер

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи сгорел частный дом на улице Санаторной. Огонь охватил дом утром 9 марта. Во время пожара погиб 71-летний пенсионер. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домовладений, в результате которого погиб мужчина, - подтвердили информацию в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, 71-летнего мужчину нашли в одной из комнат дома после того, как удалось потушить пожар. Следователи осматривают место ЧП и опрашивают свидетелей. К слову, правоохранители установят точную причину возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.