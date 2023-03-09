Проект благоустройства территории Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр Усть-Лабинска благоустроят в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Территорию в пределах улиц Ленина, Красной и Вокзальной приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь, в частности, обновят тротуары, парковки, установят новые скамейки, а в местах для отдыха и прогулок - малые архитектурные формы.

Уточняется, что в финале работ общественную зону озеленят.

- Эта часть города имеет богатую казачью историю и требует особого внимания, поскольку пользуется повышенным интересом жителей. Реконструкция пространства станет заметным событием для более 40 тысяч горожан, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 6 марта стартовал двухмесячник по наведению санитарного порядка. Марафон субботников продлится до 28 апреля.