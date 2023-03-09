Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком. Авария произошла 8 марта около 04:00 в Красноармейском районе.

Предварительно, 45-летний водитель мотоцикла Suzuki, проезжая по трассе «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк», выехал на встречную полосу. В этот момент здесь проезжал грузовик Isuzu Forward под управлением 29-летнего водителя. В результате мотоцикл столкнулся с фурой.

- Водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольска правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе водитель ВАЗ сбил мотоциклиста и врезался в дерево. Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора.