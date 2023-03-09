Молодые семьи из Тимашевска получили субсидии на приобретение жилья

Фото: пресс-служба администрации Тимашевска

Помощь в обеспечении молодых семей – одна из главных задач администрации Тимашевска. В городе действует федеральная государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Финансирование осуществляется из федерального, краевого и местного бюджетов.

– Наш город очень активно участвует в этой программе, очередь претендентов ежегодно движется. Субсидии – это реальная и ощутимая поддержка для наших семей. Их можно направить на погашение ипотеки, строительство и покупку жилья. Губернатор уделяет большое внимание социальной политике региона, каждый год увеличиваются суммы выплат и количество семей-участников. В феврале мы вручили сертификаты пяти семьям, в конце года планируем финансово поддержать еще несколько городских семей, – рассказал глава Тимашевска Николай Панин.

С 2018 года господдержку получили 30 семей из Тимашевска, общая сумма выплат превысила 34 миллиона рублей. Все они теперь обеспечены собственным жильем.

Принять участие в программе могут городские семьи, признанные нуждающимися и возраст членов которых составляет не более 35 лет. Также необходимо иметь подтвержденную платежеспособность.

Социальной политике в отношении семей мэрия Тимашевска уделяет особое внимание. С 2021 года администрацией ведется работа по исполнению краевого законодательства о выделении земельных участков многодетным семьям. В прошлом году 230 таких семей уже получили в собственность участки, в 2023 мэрия намерена обеспечить землей еще порядка 70 многодетных.