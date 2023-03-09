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НовостиОбщество9 марта 2023 9:49

На Кубани руководитель стройфирмы украл более 13,7 млн рублей при реконструкции очистных сооружений

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Расследование продолжается Фото из архива КП

Расследование продолжается Фото из архива КП

На Кубани руководитель стройфирмы украл более 13,7 млн рублей при реконструкции очистных сооружений. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, 34-летний руководитель организации заключил муниципальный контракт с администрацией Ленинградского сельского поселения. Фирма должна была построить канализационные очистные сооружения.

Известно, что руководитель в течение двух лет вносил в акты выполненных работ ложные данные о стоимости установок для реконструкции объекта. Ущерб от мошенничества превысил 13,7 млн рублей.

- Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ РФ по краю. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» продолжается. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре арестовали бывшего замдиректора застройщика за попытку похитить права на квартиры в недостроенном ЖК «Кларисса». Расследование продолжается.