Расследование продолжается Фото из архива КП

На Кубани руководитель стройфирмы украл более 13,7 млн рублей при реконструкции очистных сооружений. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, 34-летний руководитель организации заключил муниципальный контракт с администрацией Ленинградского сельского поселения. Фирма должна была построить канализационные очистные сооружения.

Известно, что руководитель в течение двух лет вносил в акты выполненных работ ложные данные о стоимости установок для реконструкции объекта. Ущерб от мошенничества превысил 13,7 млн рублей.

- Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ РФ по краю. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» продолжается. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре арестовали бывшего замдиректора застройщика за попытку похитить права на квартиры в недостроенном ЖК «Кларисса». Расследование продолжается.