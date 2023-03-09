В Сочи около 40% от всех туристов составляет молодежь

Отдых молодых семей с детьми в санаториях с полным пансионом и лечебными программами становится новым трендом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи около 40% всех туристов составляет молодежь. Чаще всего молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают останавливаться в санатория и покупают оздоровительную программу.

- Отдых молодых семей с детьми в санаториях с полным пансионом и лечебными программами становится новым трендом, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что отели Сочи стали самыми востребованными по бронированию зимой. Курорт вошел в ТОП-3 самых популярных направлений по всей России.