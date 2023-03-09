В Анапе молодой человек украл у своей соседки машину. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

18-летний житель Анапы украл у своей соседки машину и продал с нее двигатель. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

- Молодого человека задержали. Он не только не стал отрицать свою причастность к совершенному хищению, но и сознался, что после совершения кражи продал с автомобиля ВАЗ двигатель, - сообщили в отделе ОМВД России по Анапе.

Уточняется, что у парня изъяли машину и возвратили ее законной владелице.

На данный момент молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в баре Анапы мужчина украл из куртки посетителя 100 тысяч рублей.