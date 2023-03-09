Подозреваемого ищут Фото: кадр из видео

В Новороссийске завели уголовное дело на пассажира маршрутки, избившего 16-летнего подростка. Подозреваемого мужчину ищут. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло накануне, 8 марта, в маршрутке, проезжавшей по улице Бирюзова. Неизвестный мужчина, по словам пассажиров, набросился на подростка из-за того, что тот сидел в наушниках и не уступал место в заполненном транспорте.

Предварительно, разъяренный пассажир не менее двух раз ударил парня кулаками в лицо. После происшествия родители подростка написали заявление в полицию.

- Очень сильно пострадало лицо. Синяки под глазом, на шее, зуб сломан. Пока сын сидит дома, приходится пропускать уроки, - рассказала мама подростка.

В настоящее время следователи изучают записи видеокамер и ищут подозреваемого мужчину.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится работа с потерпевшим и свидетелями. Следствие просит оказать содействие в установлении личности подозреваемого, а также всех очевидцев преступления, следовавших по маршруту движения в салоне такси, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Всех, кто знает подозреваемого или стал очевидцем происшествия, просят сообщить по телефонам 8-8617-61-43-07, 02 или 112 либо обратиться в следственный отдел Новороссийска по улице Лейтенанта Шмидта, 9-а.