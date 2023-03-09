Дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят водителя за гибель в ДТП троих пассажиров легковушки. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Гулькевичском районе. Как установило следствие, 34-летний водитель Volkswagen Passat, проезжая по трассе М-29 «Кавказ», не справился с управлением и столкнулся с ГАЗ-2705. Грузовик в это время ехал в попутном направлении. От удара иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП погибли трое пассажиров легковушки. На водителя иномарки – жителя Белгородской области – завели уголовное дело, после чего мужчину арестовали.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Новороссийском Новороссийском в ДТП с тремя машинами погиб 69-летний водитель. Авария произошла на трассе в районе Убыха.