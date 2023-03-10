Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об избиении подростка в Новороссийске

Расследование продолжается

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах после избиения подростка в Новороссийске.

Напомним, вечером 8 марта мужчина в одном из маршрутных такси на глазах пассажиров избил мальчика за то, что тот не уступил место пассажирам старшего возраста.

Следователями в настоящее время устанавливается личность фигуранта. Ранее по указанию руководителя следственного комитета Кубани Андрея Маслова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».