Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят двоих мужчин за мошенничество с продажей иномарок на 27 млн рублей. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, 32-летний и 45-летний местные жители предлагали помощь владельцам иномарок премиум-класса в продаже автомобилей. При этом мужчины брали машины и, подделав договоры, продавали авто третьим лицам. Как выяснилось, по такой схеме мошенники работали и с недвижимостью.

Ущерб владельцам превысил 27 млн рублей. Отмечается, что вырученные деньги мужчины потратили по своему усмотрению.

Одного из обвиняемых на время расследования отправили под домашний арест. Его сообщник находился под стражей.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что теперь обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре мужчина похитил и продал пять люксовых иномарок на 17 млн рублей. Работник автосалона, получив автомобили, закрыл его и перестал выходить на связь.