На Кубани водитель ВАЗ устроил ДТП с 15-летним пострадавшим Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель ВАЗ устроил ДТП с 15-летним пострадавшим. Авария произошла накануне, 9 марта, около 14:00 на трассе ст. Калининская - ст. Новониколаевская.

Предварительно, 40-летний водитель ВАЗ 211240 на нерегулируемом перекрестке, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу Lada 211440. За рулем легковушки находился 51-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.

Уточняется, что водители обоих авто не пострадали. С травмами в больницу Тимашевска доставлен 15-летний пассажир Lada 211440.

- Несовершеннолетний находился на переднем пассажирском сидении справа, пристегнут ремнем безопасности. Предварительная причина ДТП - нарушение водителем, управляющим ВАЗ 211240, п. п. 13.9 ПДД РФ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Новороссийском в ДТП с тремя машинами погиб 69-летний водитель. Авария произошла на трассе в районе Убыха.