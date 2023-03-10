Курорт «Архыз» передали в управление компании экс-губернатора Кубани Александра Ткачева

Курорт «Архыз» Фото: arhyz-resort.ru

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии передали в управление компании экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Кавказ.РФ и «Горные вершины» подписали договор купли-продажи акций и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Отмечается, что компанию-победителя определили путем конкурсных процедур, организованных на площадке ведомства. 6 марта вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщил о завершении конкурса.

В очном формате компании представили обновленные предложения. Как отметили в ведомстве, стартовые условия покупки курорта были улучшены более чем на 7 млрд рублей. Одна из компаний назвала стоимость 19 млрд рублей со сроком оплаты в 2030 году. Компания «Горные вершины» предложила 24,2 млрд рублей с тем же годом оплаты и выиграла конкурс.

После заключения договора следующим этапом станет оплата 25% акций + одна акция на 6 млрд. Она пройдет в период с марта по июнь - это зависит от получения покупателем согласий контролирующих органов. Второй пакет акций будет оплачен в 2030 году. Учитывая индексации, стоимость составит 23 млрд рублей, а общая цена всех пакетов акций - 29 млрд.

- Надеемся, что новый владелец курорта добросовестно выполнит все инвестиционные условия сделки. Кавказ.РФ, как государственный институт развития, будет контролировать соблюдение всех условий соглашения, - отметил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

По договору, в течение четырех лет компания «Горные вершины» создаст на курорте «Архыз» более 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная Поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. А в течение семи лет число мест размещения в гостиницах увеличат до восьми тысяч и создадут свыше 500 посадочных мест в местах общепита.

- Мы как стратегический инвестор, используя свой управленческий опыт по комплексному развитию территорий, готовы стать частью большой туристической истории. В основе новой стратегии развития - модель интегрированного курорта, по которой уже успешно работает Курорт Красная Поляна, - отметили в пресс-службе компании «Горные вершины». - Финальная стратегия развития курорта будет представлена в сентябре 2023 года, ранее, согласно конкурсной документации, будут представлены мастер- и бизнес-планы.

Как отметили в Минэкономразвития РФ, курорт «Архыз» ежегодно посещают до 700 тысяч туристов. В зимний период здесь предлагают горнолыжный отдых, а летом - горные походы к озерам и водопадам.

- С момента открытия на курорте было создано более 2100 мест размещения. Резиденты ОЭЗ вложили почти 4 млрд рублей в территорию, было создано и сохранено более тысячи рабочих мест. Очевидно, что курорт состоялся и готов к дальнейшему развитию на частные инвестиции, - отметил замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров.