Кавказский район Кубани лидирует по числу занимающихся спортом жителей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кавказский район Кубани лидирует по числу занимающихся спортом жителей. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Власов на открытой сессии муниципального Совета.

Так, более 65% жителей района регулярно занимаются физкультурой. Всего в муниципалитете развивают 21 вид спорта в восьми профильных учреждениях.

- Кавказский район на 11-м месте по уровню социально-экономического развития. Динамика в промышленном производстве, строительстве, розничной торговле, активно развивается малое и среднее предпринимательство, - отметил Александр Власов. - За 2022 год привлекли более трех миллиардов рублей инвестиций.

Высокие показатели района зафиксированы в сферах экономики, муниципального управления, социально-культурной, энергоэффективности. За год в муниципалитете ввели в эксплуатацию свыше 30 тысяч кв. метров жилья. Уровень газификации в районе, например, достигает 85,5%.

- Мы принимаем участие в 14 из 19 возможных государственных программ, распределенные межбюджетные трансферты составили 1,9 млрд рублей, - отметил глава района Виталий Очкаласов. - Объем консолидированного бюджета муниципалитета по доходам 3,7 млрд рублей - это на 17,6% больше предыдущего периода.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в станице Казанской Кавказского района открыли универсальный спорткомплекс.