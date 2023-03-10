На Кубани нет очереди на Керченскую переправу

Очереди на Керченскую переправу нет Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани нет очереди на Керченскую паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Перевозки осуществляют четыре парома - «Керченский-2», «Лаврентий», «Ейск» и «Мария». За сутки они переправили в Крым 278 машин и 306 пассажиров.

Уточняется, что водителям грузовиков перед отправкой выдают пропуска для погрузки на паромы. Перехватывающая парковка продолжает работать в поселке Ильич. В настоящее время на стоянке нет автомобилей, ожидающих очередь.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.