В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее ввели запрет на использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал глава республики Мурат Кумпилов.

В документе говорится о том, что над территорией Адыгеи запрещено использовать беспилотные гражданские воздушные суда. Под исключение попадают беспилотники органов госвласти региона и подведомственных им учреждений, федеральных органов госвласти, органов местного самоуправления, организаций и физлиц по договору с органами власти и подведомственными им учреждениями.

Уточняется, что запрет действует до отмены режима повышенной готовности, введенного п.4. Указа президента РФ от 19 октября 2022 года.

- Владельцам беспилотных гражданских воздушных судов обеспечить неукоснительное соблюдение Правил государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, - говорится в постановлении.

Напомним, в Краснодарском крае использование беспилотников временно запрещено с 12 декабря 2022 года. Ограничение ввели для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в регионе.