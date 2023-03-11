В Анапе отдохнуло более 10 тысяч туристов. Фото: t.me/MoreOz

В Анапе в первую неделю марта отдохнуло более 10 тысяч туристов. Все они размещались в 119 отелях, которые на сегодняшний день работают на курорте.

- На период с 27 февраля по 5 марта загруженность в пятизвездочных отелях составляет 56%. В четырехзвездочных — 60% трехзвездочных — 51% двухзвездочных — 45%, - сооющили в пресс-службе администрации Анапы.

Уточняется, что в марте средняя прогнозируемая цифра по бронированию отелей – 46%.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что отели на курортах Краснодарского края забронированы на 80%.