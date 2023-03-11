Туристы устроили весенний заплыв в Анапе

Туристы устроили заплыв.

В Краснодарском крае выдались теплые выходные. Температура воздуха прогрелась до +20 градусов. И тогда жители России решили рвануть на курорты Краснодарского края. Анапа не осталась без внимания. Некоторые отважились даже устроить весенний заплыв.

Температура моря в Анапе на 11 марта составляет +9 градусов. Комфортной температурой моря для купания считают от +21. Однако это не помешало несколько раз окунуться.

К слову, в Анапе первую неделю марта отдохнуло более 10 тысяч туристов. Загруженность пятизвездочных отелей составила 56%.