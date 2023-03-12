Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 5:26

Что произошло за ночь 12 марта в Краснодарском крае

"КП"-Кубань" узнала, что произошло за ночь 12 марта в Краснодарском крае
Ева МУР
Распространение инфекции объяснили миграцией непривитых

Распространение инфекции объяснили миграцией непривитых

"КП"-Кубань" узнала, что произошло за ночь 12 марта в Краснодарском крае.

В Роспотребнадзоре вспышку кори на Кубани объяснили завозом инфекции в Россию непривитыми мигрантами. В феврале в регионе выявили 12 случаев заболевания.

В Краснодаре состоялся матч в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. На поле встретились “быки” и московское “Динамо”. Матч закончился с разгромным счетом 3:1 в пользу черно-зеленых.

Взрослый мужчина выстрелил в пах 16-летнему подростку из пневмата в Краснодарском крае, потому что тот дразнил его собаку.

Замминистра образования Краснодарского края Сергея Урайкина задержали по подозрению в краже телефона на вечернике в честь 8 марта. На него заявила одна из участниц вечеринки.