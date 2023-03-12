Благоустройство парка имени Фрунзе в Сочи завершат к 1 июня Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Благоустройство парка имени Фрунзе в Сочи завершат к 1 июня. Основные работы на территории выполнены. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский во время рабочего обхода в Хостинском районе.

Парк имени Фрунзе обновляют на средства курортного сбора. Полностью подготовить территорию планируют к 1 июня. По просьбе жителей специалисты также приведут в порядок мемориал «Журавли» и ротонду у спуска к набережной.

Жители микрорайона Бытха рассказали о состоянии подпорной стены на парковке у сквера. Так, подвижки грунта и порыв водопровода вызвал трещины. В настоящее время водоканал приводит площадку в порядок после ремонта сетей.

- Поручил найти необходимые технические решения для укрепления склона, - сообщил Алексей Копайгородский. - Прошли по прилегающим улицам с руководителями организаций, отвечающих за санитарный порядок. В короткий срок поручил обновить брусчатку, заменить часть ограждений у проезжей части и кронировать деревья.