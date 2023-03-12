Артем Иванюженков

Хоккеист «Сочи» опроверг причастность к убийству в Подмосковье. Артем Иванюженков записал видеообращение.

Напомним, в ряде СМИ сообщалось о том, что он якобы причастен к убийству посетителя кафе в Подмосковье. Трагедия произошла 12 марта в одном из заведений Подольска. Предварительно, 24-летнего мужчину во время конфликта с другим гостем ударили ножом. Молодой человек позже умер в Подольской городской больнице.

Артем Иванюженков записал видеоопровержение, находясь в Сочи. Хоккеист рассказал, что 10 и 11 марта был на тренировках.

- Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи, - сказал Артем Иванюженков.

Ранее в руководстве хоккейного клуба также сообщили, что спортсмен 10 и 11 марта находился на тренировках во дворце спорта «Большой». Информации или официальных запросов от правоохранительных органов в ХК «Сочи» не получали.