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НовостиОбщество13 марта 2023 6:13

Аэропорт Сочи занял первое место по росту пассажиропотока в России

За один месяц аэроузел обслужил 1,5 млн человек
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Аэропорт Сочи остается единственным действующим хабом на юге России.

Аэропорт Сочи остается единственным действующим хабом на юге России.

Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи занял первое место по росту пассажиропотока в России. Такие показатели аэроузел смогу выполнить в феврале этого года. Об этом сообщил “Ъ”.

К слову, за один месяц аэропорт в Сочи обслужил 1,5 миллиона пассажиров. Это на 22% выше показателей в 2022 году и на 81% в 2019. Аэропорт Сочи остается единственным действующим хабом на юге России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, второе место по росту пассажиропотока занял Новосибирск (+51%), на третьем - Самара (25%).

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи начнет принимать до 20 млн человек после реконструкции. Вениамин Кондратьев поручил грамотно организовать сопутствующую инфраструктуру.