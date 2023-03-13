Аэропорт Сочи остается единственным действующим хабом на юге России. Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи занял первое место по росту пассажиропотока в России. Такие показатели аэроузел смогу выполнить в феврале этого года. Об этом сообщил “Ъ”.

К слову, за один месяц аэропорт в Сочи обслужил 1,5 миллиона пассажиров. Это на 22% выше показателей в 2022 году и на 81% в 2019. Аэропорт Сочи остается единственным действующим хабом на юге России.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, второе место по росту пассажиропотока занял Новосибирск (+51%), на третьем - Самара (25%).

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи начнет принимать до 20 млн человек после реконструкции. Вениамин Кондратьев поручил грамотно организовать сопутствующую инфраструктуру.