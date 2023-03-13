Прихожане храма в Краснодаре собирают лекарства для участников СВО Фото: t.me/hramarhmihaila_krd

Прихожане храма в Краснодаре собирают лекарства для участников СВО. Очередную партию медикаментов уже передали в зону боевых действий.

В храме Архистратига Михаила Краснодара продолжают принимать лекарственные препараты, необходимые военнослужащим. Так, уже собраны и отправлены медикаменты и приборы для интернациональной бригады «Пятнашка».

- Дай Бог, чтобы как можно быстрее завершилось военное противостояние, воины вернулись домой к своим семьям и переданные препараты и оборудование не пригодились, а лишь пылились на полках и лечить бойцов приходилось только от насморка. Божьего благословения всем воинам, бодрости духа и крепкой веры, - отметили в храме Архистратига Михаила.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что прихожане собрали индивидуальные аптечки для участников СВО. Все желающие помочь могут обратиться в церковную лавку храма Архистратига Михаила.