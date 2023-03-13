В Новороссийске спасли тонущую собаку. Фото: t.me/alekseioderov.

В Новороссийске спасатели достали из септика тонущую собаку. Животное упало в яму и не могло выбраться самостоятельно. Хозяйке пришлось звать на помощь сотрудников МЧС.

- Спасатели выехали на место. Они вместе с хозяином вытащили пса из септика при помощи «удавки», - сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Уточняется, что с псом все хорошо. Теперь его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на юге России спасают страуса, пробежавшего больше 100 км и испортившего клюв.