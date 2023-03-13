Водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 54-летний пассажир ВАЗ погиб в ДТП с КамАЗом. Авария произошла накануне, 12 марта, на трассе «Краснодар-Ейск» в Щербиновском районе.

Предварительно, 42-летний водитель ВАЗ 2114, проезжал со стороны Краснодара в сторону Ейска. Не выдержав безопасное расстояние до движущегося впереди в попутном направлении КамАЗа, он столкнулся с грузовиком.

В результате пассажир легковушки скончался на месте ДТП до приезда медиков.

- Водитель автомобиля ВАЗ 2114 получил телесные повреждения, доставлен в больницу, -сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП с КамАЗом в Павловском районе. Пассажиры иномарки находятся в реанимации.