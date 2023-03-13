В Геленджике вывели из леса двоих заблудившихся взрослых и ребенка Фото: «Кубань-СПАС»

В Геленджике вывели из леса двоих заблудившихся взрослых и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло накануне ночью в районе реки Пшада. Туристы – двое взрослых и ребенок – шли в горно-лесистой местности. Но в какой-то момент они заблудились и не смогли самостоятельно найти путь. Тогда туристы обратились за помощью к спасателям.

- Около 02:00 ночи группу туристов обнаружили и вывели в безопасное место, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Уточняется, что помощь врачей заблудившимся не понадобилась.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани турист в походе в горы сломал руку и ногу. Спасатели эвакуировали пострадавшего.