Спасатели помогли поймать енота Фото: кадр из видео

На Кубани спасатели помогли жителю выгнать со двора енота. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Так, житель хутора Николаенко в ночь на 11 марта встретил во дворе дома незваного гостя. Енот забежал на участок и не собирался уходить. Хозяин, которому не удалось выгнать агрессивное животное, обратился за помощью к спасателям.

- Прибывшие на место вызова спасатели при помощи шанцевого инструмента и пластикового ведра поймали енота, вывезли в лес и выпустили в естественную среду обитания, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске спасатели достали из септика тонущую собаку. Пес упал в яму и не мог самостоятельно выбраться.