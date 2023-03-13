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НовостиОбщество13 марта 2023 13:18

Сбежавшая из сафари-парка в Сочи верблюдица встретилась со своим ухажером

Зухру искали больше месяца
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Двугорбая беглянка вернулась в семью.

Двугорбая беглянка вернулась в семью.

В Сочи спустя месяц нашли верблюдицу Зухру. Она сбежала из сафари-парка, где зверей бросили на произвол судьбы. Верблюдица искала себе еду. Кешу, ее друга, удалось найти сразу. Он прибился к местной ферме.

Зухру отыскал фермер Грант со своими товарищами. Жители сразу же позвонили сотрудникам РГО и задержали животное до приезда специалистов. В настоящее время Зухра находится на территории сочинского географического общества. Сегодня для верблюдов устроили романтический обед.

- Двугорбая беглянка вернулась в семью. Зухра полностью восстановилась после долгой дороги и пообедала со своим ухажером. В праздничном меню - сено, овес и морковка, - рассказали в пресс-службе сочинского географического общества.