Сбежавшая из сафари-парка в Сочи верблюдица встретилась со своим ухажером

Двугорбая беглянка вернулась в семью.

В Сочи спустя месяц нашли верблюдицу Зухру. Она сбежала из сафари-парка, где зверей бросили на произвол судьбы. Верблюдица искала себе еду. Кешу, ее друга, удалось найти сразу. Он прибился к местной ферме.

Зухру отыскал фермер Грант со своими товарищами. Жители сразу же позвонили сотрудникам РГО и задержали животное до приезда специалистов. В настоящее время Зухра находится на территории сочинского географического общества. Сегодня для верблюдов устроили романтический обед.

- Двугорбая беглянка вернулась в семью. Зухра полностью восстановилась после долгой дороги и пообедала со своим ухажером. В праздничном меню - сено, овес и морковка, - рассказали в пресс-службе сочинского географического общества.