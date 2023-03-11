Искала себе еду. Верблюдица из зоотюрьмы месяц блуждала по окрестностям Сочи

Верблюдицу нашли

Верблюдица Зухра больше месяца назад сбежала из зоотюрьмы. Животное искало себе еду. Туристы и местные жители встречали Зухру в разных уголках Сочи, но ее никак не удавалось поймать. Потому что верблюды в день могут проходить по 30-40 километров. В поисках Зухры участвовали волонтеры, представители РГО и все неравнодушные жители.

Наконце-то, Зухру нашли. Верблюда нашел фермер Грант со своими товарищами. Жители сразу же позвонили сотрудникам РГО и задержали Зухру до приезда специалистов.

- Сегодня поиски увенчались успехом. Вот, наконец-то, нашли Зухру. Сейчас думаем, как ее довести до фермы. Очень далеко нашли, - рассказали в пресс-службе сочинского географического общества.

Зухра выглядит здоровой. Но ей предстоит пройти много обследований. Врачи о ней позаботятся и начнут приучать к пище.

Напомним, история про жуткий сафари-парк тянулась еще с июня 2022 года. Тогда зоозащитники забили тревогу - верблюды напоминали два ходячих скелета. Животные сильно болели, были истощены и представляли жалкое зрелище. В зоопарке тогда объяснили, мол, верблюдам просто жарко и они линяют. И вроде скандал утрясли. Но спустя восемь месяцев об этом зверинце заговорили вновь.

В начале февраля 2023 года всплыли жуткие подробности содержания животных. Внимание к животным привлекла одна из сотрудниц сафари-парка. Она вышла на сочинское Географическое общество. Сафари-парк превратился в зоотюрьму.

Когда зоозащитники и представители РГО наведались в зоопарк, картина была удручающая. Некоторые клетки были пустые. Те самых два тощих верблюда убежали. Кешу нашли сразу у фермера, а его подругу искали больше месяца. Зоозащитники забрали оставшихся животных. Сейчас все звери проходят восстанавливающие мероприятия.

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