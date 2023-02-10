Сбежал вслед за львом. Что известно о владельце зоотюрьмы в Сочи

Лев сбежал.

Забить тревогу стоило, вообще-то, еще летом прошлого года. Именно тогда туристов огорчил внешний вид верблюдов в частном сафари-парке Сочи. Животные были похожи на два ходячих скелета. Они были очень худые, а шерсть с них слетала клочьями. Но в зоопарке тогда объяснили, мол, верблюдам просто жарко и они линяют. И вроде скандал утрясли. Но спустя восемь месяцев в этом зверинце такими же тощими стали и остальные животные. Выяснилось, что владелец сафари-парка сбежал, все сотрудники уволились, а за животными осталась приглядывать одна женщина. Она и забила тревогу, обративших в сочинское отделение Русского географического общества.

Верблюды были похожи на два ходячих скелета

УНИКАЛЬНЫЙ В РОССИИ ПАРК

А ведь еще три года назад об этом сафари-парке заявляли, как об уникальном уголке на юге России, аналогов которому вообще не будет в нашей стране. Его начали возводить в 2020 году на территории в 160 га. Инвесторы обещали, что животные здесь будут жить как на воле, а наблюдать за ними можно будет лишь из окон специальных машин. Сюда даже завезли больше 30 видов зверей и птиц, в том числе и краснокнижных белохвостых орланов и императорского орла. Медведя по кличке Винни-Пух выкупили у одного передвижного цирка, степных среднеазиатских лис, носух, енотов, филина и других питомцев – в частных зоопарках. Привезли и двух верблюдов - Кешу и Зухру, и даже львов. Но никто из них по территории парка свободно не разгуливал. Всех постояльцев посадили в клетки. Да и сам зоопарк так и не открылся. Но люди сюда иногда захаживали – территория не была закрытой. Попасть мог любой.

Больше двух лет звери сидели в клетках. А последний год их и вовсе почти не кормили.

Так выглядит зоотюрьма. Фото: Олег УМАРОВ

- Я осталась одна, мне перестали платить зарплату, кормить животных просто нечем, - забила тревогу единственная оставшаяся тут сотрудница. - Все работники разбежались после того, как руководство сафари-парка бесследно исчезло и нам перестали выплачивать деньги Нет средств и на содержание животных. Многие заболели и нуждаются в помощи ветеринаров. Спасите зверят.

Клетки пустые, многие животные убежали. Фото: Олег УМАРОВ

Когда зоозащитники и представители РГО наведались в зоопарк, картина была удручающая. Некоторые клетки были пустые. Те самых два тощих верблюда убежали. Кеша прибился к одному из фермеров, а его подругу Зухру до сих пор ищут. Дали деру и львы. Они сейчас бродят где –то в лесах Красной поляны. В клетках сидели истощенные птицы, лисы, носухи и еноты. Не было в загоне и оленя-пекаря.

ОЛЕНЯ-ПЕКАРЯ ЗАРЕЗАЛИ И СКОРМИЛИ

- Да оленя-пекаря же зарезали перед Новым годом, - ошарашила сотрудница парка. – Но куда потом дели – не знаю. То ли на стол людям, то ли львам скормили.

Оленя-пекаря скормили. Фото: Олег УМАРОВ

В клетке, где раньше жил олень-пекарь, осталось лишь одно копыто. Как выяснилось позже, он принадлежал краснокнижному животному.

- Олень умер от переохлаждения и голода, - говорит председатель РГО Сочи Александр Зобнин. – Его разделали и скормили другим животным. Погибли и две мары. Знаете, в этом сафари-парке действовал закон джунглей. Слабых скармливали сильным.

В семействе носух тоже случилась трагедия. В прошлом году здесь на свет появились трое малышей - две девочки и мальчик. Но маму, папу и детей перестали кормить. И мать сбежала в поисках пропитания. Но в дикой природе она не выжила, погибла. Ее потом нашли мертвой в лесу. Сбежал из парка и дикобраз. А всего их было два.

В семействе носух случилась трагедия.

Когда активисты пришли в сафари-парк забирать животных, остался в зоопарке-тюрьме медведь Винни-Пух, несколько птиц, еноты, пять мангустов, три степные среднеазиатские лисицы, 14 морских свинок, кролик и другие. Все были сильно истощены и почти умирали от голода.

Медведя перевозят на территорию РГО. Фото: Олег УМАРОВ

На территорию Кавказского заповедника в теплые и просторные вольеры тут же перевезли почти всех животных. Их начали кормить и ухаживать за ними. Правда, орнитологи начали выдавать еду птицам по чуть-чуть - не более 500 граммов в день. Они должны постепенно привыкать к пище и заново учиться жевать. Лиса до сих пор находится в стрессовом состоянии, хотя за ней и ухаживают. Она постоянно бегает по клетке и не может остановиться. Енотов врачи постепенно приучают к воде – они ее не пили несколько недель. Сложности возникли только с перевозкой медведя. Когда всех животных увезли, он один оставался в этой зоотюрьме – в своей крошечной клетке.

МЕДВЕДЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

- Мы искали место, куда можно было бы перевезти Винни, ведь ему нужен просторный вольер, а не та клетка, в которой он жил в сафари-парке, - говорит Александр Зобнин. – В итоге подготовили ему временное пристанище на территории нашего РГО – это недалеко от того места, где находился сафари–парк. За Винни будет ухаживать специально-подготовленный человек. Медведь будет здесь до тех пор, пока его не определят в лучшие условия. Центры спасения животных из Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга и Волгограда готовы взять зверя на попечительство. Однако им требуется время для подготовки павильона.

Пока ветеринары спасали животных из зоотюрьмы, прокуратура начала проверку. Это ведомство и найдет всех виновных в организации колонии строгого режима для зверей.

- В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью уже ничего не угрожает, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. – Проверка продолжается.

КОНКРЕТНО

Владелец парка сбежал

Как из зоотюрьмы сбежали два льва, так же деру дал и владелец этого зверинца. Где он сейчас – никто не знает. На телефонные звонки не отвечает. По документам директором сафари-парка был мужчина, чья компания занимается ботаническими садами, зоопарками, государственными природными заповедниками и нацпарками. Также на нем числится компания по утилизации отходов и мотопарк. Все предприятия зарегистрированы в Сочи. Но, как говорят сотрудники сафари-парка, на курорте он не живет уже несколько лет, перебрался в Санкт-Петербург.

- В 2017 году было учреждено общество для создания сафари-парка в Сочи, - говорит Ростислав Гончаров, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи. - Открытие парка планировалось в 2020 году, однако из-за разногласий инвесторов и финансовых проблем открытие не состоялось. До недавнего времени сафари-парк был закрыт, посетители не допускались. В настоящее время животных расселяют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведя из зоотюрьмы в Сочи перевозят на новое место

Специалисты погрузили и вывезли медвежьи вольеры в район скального участка (подробнее)

«Действовал закон джунглей»: В сочинском зоопарке-тюрьме животных скармливали друг другу

В сафари-парке Сочи хищникам скармливали зайцев и оленей (читать далее)

Тюрьма для животных: Что происходит в сафари-парке Сочи, где от голода сбежали и умерли питомцы

В Сочи спасли более 30 зверей и птиц, умирающих в сафари-парке (подробнее)