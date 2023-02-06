«Действовал закон джунглей»: В сочинском зоопарке-тюрьме животных скармливали друг другу

Обглоданное копыто принадлежит оленю. Фото: Олег УМАРОВ

Сафари-парк в Сочи называют зоопарком-тюрьмой. На протяжении года животные выживали как могли. Птиц и зверей бросили на произвол судьбы. Верблюды превратились в ходячих скелетов, хищники бросались на беззащитных животных, а оленей-пекарей зарезали люди перед Новым годом.

В июне 2022 года зоозащитники начали бить тревогу. Все начиналось с видео полуживых верблюдов. Но тогда зоопарк отмахнулся, заявив, что это просто сезонная линька. Скандал замяли и решили не устраивать проверку сафари-парка.

К слову, сафари-парк должны были открыть еще в 2019-2020 годах. Организаторы обещали – это будет первое в стране подобное заведение. Площадь – 160 гектаров, десятки птиц и животных, среди которых и краснокнижные, будут содержаться в почти естественных условиях. В один момент все пошло не по плану. Инвесторы поссорились, хозяева сбежали из Сочи, а зоопарк с животными кинули на произвол судьбы.

Летом жуткие кадры проигнорировали, но в начале февраля 2023 года всплыли новые подробности содержания животных. Внимание к питомцам привлекла одна из сотрудниц сафари-парка. Она вышла на сочинское Географическое общество. Сафари-парк превратился в тюрьму для животных.

«Комсомолка» выехала в Ахштырское ущелье, где остались вольеры со зверями и птицами. Рассказываем, в каком состоянии находятся животные и территория сафари-парка.

Территория зоопарка-тюрьмы. Фото: Олег УМАРОВ

Везде мусор, разрушенные деревянные будки, открытые клетки и недостроенные домики - первое, что бросается в глаза. Но этого достаточно, чтобы понять, в каком плачевном состоянии находится территория.

«Животных с рук не кормить» гласит табличка на пустых клетках. Два тощих верблюда убежали, но одного из них нашли у фермеров. Кеша жив и здоров. Поиски его подруги Зухры продолжаются.

Клетки все пустые. Фото: Олег УМАРОВ

Самое жуткое - пустая клетка мини-пигов, а рядом обглоданное копыто. Оно принадлежит оленю. Бедное животное умерло от переохлаждения, его разделали и скормили хищникам. Из запасов осталось только одно копыто. Кто погибал от голода, шел на пропитание живым - такое суровое правило царило в зоопарке-тюрьме. Зайцы разделили судьбу оленя.

- Олень умер из-за отсутствия нормальных условий для содержания. Погибли и две мары (подсемейство грызунов из семейства свинковых - от Авт.). В сафари-парке действовал закон джунглей, - рассказал «Комсомолке» председатель РГО Сочи Александр Зобнин.

Неподалеку бьется об клетку медведь, прося еды и жалобно рычит на исходе сил. Хищник обезвожен. Он остался здесь один никому ненужный. У медведя красивая история, но с грустным концом. Винни-Пух, так раньше его звали, выступал в цирке. Но экс-хозяева сафари-парка выкупили его и поместили в клетку. Сейчас он один на заброшенной территории, запертый среди помета и пустых мисок. Всех остальных животных и птиц забрали волонтеры с сотрудниками Кавказского заповедника. Судьба мишки решается.

Судьба медведя решается. Фото: Олег УМАРОВ

- На данный момент мы не можем его перевести, потому что нет условий и клеток. У нас все животные бродят по территории. Для медведя необходимо создать большой вольер, как, например, для леопарда. У него будет и ванна, и место для питания, и игровая зона. Сначала создадим ему необходимый вольер, а потом заберем, - заявил директор Кавказского государственного биосферного заповедника Сергей Шевелев. Волонтеры привезли медведю еды. Его обещают не бросить без питания, пока не построят для него просторный вольер. Пока же мишка сидит в крошечной клетке.

Трагедия случилась и в семействе носух. В прошлом году здесь на свет появились трое малышей - две девочки и мальчик. Но маму, папу и малышей перестали кормить. Самка сбежала в поисках пропитания. Но в дикой природе не выжила, погибла. Ее потом нашли мертвой в лесу.

Лису из зоотюрьмы забрали. Сейчас она пребывает в стрессовом состоянии в Кавказском заповеднике. Она постоянно бегает по клетке и не может остановиться. Енот, которого тоже уже перевезли из сафари-парка, жутко истощен, он не пил несколько недель. Врачи понемногу приучают животного к воде.

В ужасном состоянии пять мангустов, три степные среднеазиатские лисицы, 14 морских свинок, кролик и другие. В настоящее время они находятся под наблюдением специалистов.

- В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии их жизни и здоровью ничего не угрожает. Вопросы дальнейшего размещения и судьба животных находятся на контроле природоохранной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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