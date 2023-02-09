Медведя из зоотюрьмы в Сочи перевозят на новое место

Винни готовится к переезду.

Медведя из зоотюрьмы в Сочи в ближайшие дня перевезут на место передержки на территорию географического общества в Адлере. Напомним, зверь долгое время находился в ужасных условиях сафари-парка. Когда-то медведь с красивой кличкой Винни-Пух был знаменит в цирке. Но владельцы сафари-парка выкупили его, поместили в клетку и стали очень редко кормить.

Сафари-парк в Сочи называют зоопарком-тюрьмой. В июне 2022 года зоозащитники начали бить тревогу. Все начиналось с видео полуживых верблюдов. Но тогда зоопарк отмахнулся, заявив, что это просто сезонная линька. Скандал замяли и решили не устраивать проверку сафари-парка.

На протяжении года животные выживали как могли. Но в начале февраля вспылили новые жуткие подробности. Птиц и зверей бросили на произвол судьбы. Верблюды превратились в ходячих скелетов, хищники бросались на беззащитных животных, а оленей-пекарей зарезали люди перед Новым годом. Когда об этом зверинце затрубили в СМИ, сочинцы кинулись в сафари-парк - приносят животным корм. А сотрудники Географического общества начали вывозить животных из сафари-парка в Кавказский заповедник.

На данный момент Винни готовится к переезду. Во время передержки медведя обеспечат питанием и уходом.

- Мы перевозим его на закрытую базу в пределах города. Так будет удобнее за ним ухаживать и кормить. Также у медведя будет увеличена площадь в два раза по сравнению с той клеткой, в которой он находился. За Винни будет ухаживать специально-подготовленный человек, - рассказал председатель РГО Сочи Александр Зобнин.

Специалисты уже погрузили и вывезли медвежьи вольеры в район скального участка старой дороги в Красную Поляну. Самого Винни доставят в его новый дом следующим рейсом.

Медведь будет на территории сочинского РГО до тех пор, пока его не определят в лучшие условия. По словам Зобнина, центр спасения Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга и Волгограда готовы взять зверя на попечительство. Однако им требуется время для подготовки павильона. Московский зоопарк не выходил с на связь для того, чтобы забрать животных.

А ЧТО С ДРУГИМИ ЖИВОТНЫМИ

Орнитологи начали выдавать еду птицам. Но не более 500 граммов в день. Они должны постепенно привыкать к пище и заново учиться жевать. Лиса до сих пор находится в стрессовом состоянии, хотя за ней ухаживают специалисты Кавказского заповедника. Она постоянно бегает по клетке и не может остановиться. Енот, которого тоже уже перевезли из сафари-парка, жутко истощен, он не пил несколько недель. Врачи понемногу приучают животного к воде.

В ужасном состоянии пять мангустов, три степные среднеазиатские лисицы, 14 морских свинок, кролик и другие. Все они находятся под наблюдением специалистов.

- В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЛАДЕЛЬЦЕ

Директором сафари-парка является Абрамович Евгений Александрович. По официальным документам компания бизнесмена занимается ботаническими садами, зоопарками, государственными природными заповедниками и нацпарками.

Помимо сафари-парка у Евгения Арбамовича еще две компании - ООО "Центр Утилизации Отходов" и ООО "Адлер Мотопарк" (однако эта организация уже ликвидирована). Все предприятия были зарегистрированы в Сочи.

В 2019 году, судя по документам, Абрамович перебрался в Санкт-Петербург. В северной столице он открыл ИП.

В настоящее время о местонахождении владельца сафари-парка ничего неизвестно.

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