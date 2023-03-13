Владельца сухогруза Rio хотят обязать выплатить более 647 млн рублей за вред Черному морю

Владельца сухогруза Rio хотят обязать выплатить более 647 млн рублей. Фото: пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Владельца сухогруза Rio хотят обязать выплатить 647 миллионов 639 тысяч 888 рублей за вред Черному морю. Требование о добровольном возмещении направило Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

- Сухогруз признан отходом. Распоряжение о его удалении издал капитан морского порта Новороссийска в ноябре 2022 года. После этого сотрудники Росприроднадзора провели обследование акватории в районе, где находится судно. Специалисты рассчитали размер нанесенного вреда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что материалы обследования направили в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Геленджике разбирают на металлолом легендарный сухогруз, севший на мель почти четыре года назад.