Как распиливали «Рио». В Геленджике разбирают на металлолом легендарный сухогруз

Сухогруз на мысе Дооб скоро исчезнет. Фото: Архив "КП"

Без малого четыре года назад сухогруз «Рио» во время шторма выбросило на отмель у мыса Дооб между Новороссийском и Кабардинкой. Балкер-исполин высотой почти 147 метров, который стал местом паломничества курортников и местных жителей, стали разбирать.

– На днях я навестила «Рио»: рядом с ним лежат куски ржавого металла, цистерна откачивает из трюмов нефтепродукты, – рассказала «КП»-Кубань» жительница станицы Натухаевской под Новороссийском Олеся Кривец. – К кораблю сейчас по берегу моря проложена широкая дорога: можно предположить, что ею будут вывозить части «Рио».

Так балкер выглядел перед началом демонтажа. Фото: Олеся Кривец.

Сухогруз «Рио», ходивший под флагом Республики Того в западной Африке, во время восьмибалльного шторма 12 декабря 2018 года сначала лишился якоря, а потом корабль выбросило на мель в районе мыса Дооб. До этого балкер швартовался на якорной стоянке № 416 в Новороссийске.

Через несколько недель после катастрофы команду «Рио» эвакуировали на берег, сам балкер пытались отбуксировать к берегу, но неудачно. Компания-владелец судна, получив страховку, отказалась от попыток демонтажа «Рио» из-за их дороговизны. А летом 2022 года на популярном сайте бесплатных объявлений балкер выставили на продажу за 50 млн рублей, а затем приняли решение распилить на металлолом.

Их трюмов судна откачивают горючее. Фото: Олеся Кривец.

С момента крушения у мыса Дооб «Рио» стал популярной достопримечательностью. К нему толпами приезжали блогеры, туристы и местные жители, чтобы полюбоваться громадой сухогруза вблизи и сделать фотографии с сидящей на мели махиной: ширина судна 22 метра, длина – почти 147 метров, а осадка около пяти метров.

У сухогруза появились свои аккаунты в социальных сетях, где о подробно восстановлена «биография» судна. «Рио» спустили на воду 27 мая 1985 года со стапелей японской судостроительной компании Shikoku Dockyard под именем Super Venture. За эти годы оно семь раз меняло свое название и владельцев.

Там же можно найти снимки обнаруженного на борту балкера судового журнала, который начинается с записи от 26 ноября 2015 года о заходе порт Николаева, а также рейсах в Турцию и Албанию.

Сухогруз в первые дни после крушения в декабре 2018 года. Фото: Архив "КП"

К «Рио» уже через полгода после его катастрофы стали водить экскурсии посещением верхней палубы и даже машинного отделения. В зависимости от наличия или отсутствия трансфера они стоили от 500 до 1500 рублей. Полюбоваться кораблем предлагали и с воды – во время морских прогулок из Геленджика, Кабардинки и Новороссийска. Самый короткий путь к балкеру через одну из турбаз тоже стал платным: за проход брали 300 рублей.

Поскольку многочисленные туристы и любителей эффектных селфи оставляли за собой горы мусора, «Рио» оброс граффити и «инфраструктурой». На берегу рядом с судном поставили мусорные контейнеры и регулярно проводили субботники, вывозя на свалку кубометры пустых бутылок и разного хлама.

Живописный корабль был любимой локацией для фотосессий туристов. Фото: Архив "КП"

В конце лета 2022 года министерства транспорта РФ включило «Рио» в список объектов, которые, согласно международной конвенции по удалению затонувшего имущества, должны быть демонтированы. «КП»-Кубань» писала, что сухогруз должны разобрать до 2025 года.

Однако «Рио» может исчезнуть с мыса Дооб быстрее. В соцсетях обсуждают, что начавшийся демонтаж корабля планируют завершить за четыре месяца.