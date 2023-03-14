«Как устроено современное искусство»: «Ростелеком» в Краснодаре приглашает на первую лекцию пятого сезона

«Ростелеком» в Краснодаре приглашает на первую лекцию пятого сезона

«Ростелеком» и арт-резиденция PchelinHouse объявляют о старте пятого цикла лекций «Как устроено современное искусство». Первая встреча пройдет с известным археологом из Государственного Эрмитажа Александром Бутягиным, который расскажет о своем видении развития музеев в контексте современного искусства. Лекция начнется 16 марта в 18:30 в фойе Краснодарского зала органной и камерной музыки, по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 122 и будет открыта для всех желающих.

Александр Бутягин — известный в России археолог, заведующим сектором античной археологии Северного Причерноморья в Государственном Эрмитаже, хранитель нескольких музейных коллекций, преподаватель СПбГУ, руководитель знаменитых экспедиций в Керчи и под Неаполем и спикер, чьи лекции собирают сотни тысяч просмотров и прослушиваний в медийном пространстве.

«В этот раз мы стартуем с не совсем привычного формата лекции – с дискуссии. Мы обсудим два мнения, которые сталкиваются среди музейных экспертов всего мира: допустимо ли тревожить кураторам современного искусства выстроенные экспозиции? Внедряться в постоянную логику с временными идеями? Наслаивать одно на другое? Сталкивать старое и новое? Разрушать созданное? Вход на лекцию — свободный. Не пропустите, будет интересно!», — рассказала организатор цикла лекций «Как устроено современное искусство» Анна Пчелина.

«Ростелеком» и PchelinHouse запустили цикл открытых лекций на тему «Как устроено современное искусство» в 2018 году. За время проекта перед краснодарцами и гостями города выступили известные кураторы выставочных проектов, искусствоведы, галеристы и художники, среди которых генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, крупнейший исследователь российского видеоарта Антонио Джеуза, меценат Игорь Цуканов и другие.

«Этот цикл лекций — один из значимых просветительских проектов в регионе, он помогает слушателям понять, как живет и развивается искусство в современном мире. В каждом из новых сезонов меняется направление, появляются новые спикеры и темы обсуждения. Это прекрасная возможность быть в курсе самых актуальных трендов и проблематики современного искусства. Социальная стратегия нашей компании опирается не только на технологичность и цифровые достижения, но и на доступность образования и социальную ответственность», — подчеркнул директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

В период пандемии «Ростелеком» перевел лекции в цифровой формат и открыл их для просмотра на официальном канале проекта в YouTube. Получить более подробную информацию о проекте можно в официальной группе ВКонтакте. 16+

Реклама. ПАО «Ростелеком» LjN8KMoWZ