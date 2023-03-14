Проект благоустройства парка Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Каневском районе Кубани благоустроят парк. Общественную зону обновят в станице Челбасской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работы в парке площадью более семи тысяч кв. м проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». В частности, здесь установят детскую и спортивную площадки с тренажерами, обновят плитку на пешеходных дорожках, поставят лавочки и откроют дополнительные парковки. Кроме того, территорию озеленят – в парке высадят деревья, кустарники и клумбы с цветами.

- Обновление парка на одной из центральных улиц станет важным событием почти для семи тысяч жителей станицы, - отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин. - В этом году в Краснодарском крае мы приведем в порядок 140 зеленых зон. Очень важно создавать условия для комфортного времяпровождения в небольших населенных пунктах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Брюховецком районе благоустроят сквер. Работы проведут в парке на въезде в станицу Чепигинскую.