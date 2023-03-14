В Краснодаре зафиксировали семь нарушений на одной из остановок общественного транспорта Фото: t.me/krdru

В Краснодаре зафиксировали семь нарушений на одной из остановок общественного транспорта. Мониторинг работы автобусов и маршруток провели замглавы города Владимир Архипов и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Нарушения утром 14 марта – с 5:30 до 7:30 – фиксировали на остановке «Красная площадь». Она является конечной для четырех автобусов, а еще 15 маршруток проезжают мимо и высаживают пассажиров.

Уточняется, что за два часа было проверено около 100 автобусов. Так, состояние транспорта, проезжающего по маршрутам № 1, 38 75, 183А, не соответствует санитарным нормам. Кроме того, водители маршруток № 29, 78 и 1 высаживали пассажиров в неположенном месте.

- Информацию о нарушениях направили в контролирующие органы и руководителям соответствующих транспортных компаний, - уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Краснодар и пригород с 15 марта свяжут три дополнительных сезонных маршрута. Автобусы будут ходить до 15 ноября.