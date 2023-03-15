Власти Сочи назвали временным появление на указателях названия реки Хероты

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В Сочи накануне заменили дорожный указатель с названием реки Хорота. На ее месте установили табличку с рекой Херота. “Хорота” является историческим названием реки.

Недавнее возвращение к названию Херота удивило местных жителей. Однако рядом с рекой вновь установят дорожный знак с историческим названием.

- В рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147 дорожный указатель был приведен в соответствие с реестром наименований географических объектов ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время продолжается процесс внесения изменений в реестр для закрепления названия реки Хорота.