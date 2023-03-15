СК организовал проверку после нападении на подростков в Краснодаре

Проверка продолжается

14 марта неизвестные мужчина и женщина в одном из пунктов выдачи заказов Краснодара напали на 12-летних девочек. Их родители написали заявления в полицию. Следователи подключились к проверке.

- По поручению руководителя краевого следственного управления СКР по краю Андрея Маслова по данному факту организована проверка. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Руководитель краевого следственного управления дал указание тщательно изучить и дать оценку всем сведениям.