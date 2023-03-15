Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 25-летний водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом. Двое пассажиров иномарки госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ оп Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла ночью 15 марта на трассе «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная» в районе станицы Воздвиженской. Предварительно, 25-летний водитель Kia Spectra ближе к 00:30 проезжал со стороны Усть-Лабинска в сторону Курганинска. Выехав на встречную полосу, легковушка столкнулась с движущимся КамАЗом.

В результате водитель автомобиля Kia скончался на месте аварии.

- Двое его пассажиров, 27-летний мужчина и 20-летний парень, с травмами доставлены в Лабинскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП с КамАЗом в Павловском районе. Пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии.