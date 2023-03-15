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НовостиПроисшествия15 марта 2023 13:23

На Кубани водитель Lada насмерть сбил 44-летнего мужчину

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Lada насмерть сбил 44-летнего мужчину. Авария произошла ночью 14 марта в районе пятого километра дороги «подъезд к хутору Беднягина».

Предварительно, 26-летний мужчина около 01:00 проезжал на Lada Priora. В этот момент на проезжей части стоял мужчина, который не собирался переходить дорогу. Не заметив пешехода, водитель не успел затормозить и сбил его.

- В результате происшествия пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани 25-летний водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом. Двое пассажиров госпитализированы.