Пешеход скончался на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Lada насмерть сбил 44-летнего мужчину. Авария произошла ночью 14 марта в районе пятого километра дороги «подъезд к хутору Беднягина».

Предварительно, 26-летний мужчина около 01:00 проезжал на Lada Priora. В этот момент на проезжей части стоял мужчина, который не собирался переходить дорогу. Не заметив пешехода, водитель не успел затормозить и сбил его.

- В результате происшествия пешеход погиб на месте, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани 25-летний водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом. Двое пассажиров госпитализированы.