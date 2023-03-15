В Краснодаре два друга поспорили с прохожим до поножовщины

Подозреваемого задержали Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина ударил ножом случайного прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло на улице Российской. Как выяснилось, потерпевший шел по улице вместе с другом. В какой-то момент мужчины поспорили с незнакомцем. Во время конфликта он и достал нож.

Одного из друзей, поспоривших с прохожим, госпитализировали. Информацию о ножевом ранении, в свою очередь, передали в полицию.

- Предполагаемого злоумышленника задержали на одной из улиц краевого центра, им оказался ранее судимый за применение насилия в отношении представителя власти, тяжкий вред и незаконный оборот наркотических средств 42-летний краснодарец, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Уточняется, что задержанный мужчина ни в чем не признался.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ, за что предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет, - добавили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что полиция задержала мужчину после ранения ножом в спину повара-шаурмиста в Краснодаре. У потерпевшего повреждена почка.