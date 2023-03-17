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НовостиОбщество17 марта 2023 6:07

Билеты на самолет из Тюмени в Сочи на майские праздники подорожали из-за высокого спроса

Также жители Тюмени выбирают Анапу
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Больше 50% запросов со стороны жителей Тюмени проходится на Сочи.

Больше 50% запросов со стороны жителей Тюмени проходится на Сочи.

Фото: Олег УМАРОВ

Россияне стали все чаще выбирать Сочи для отдыха. В первую очередь, это связано с тем, что на курорте остается единственный работающий аэропорт на юге страны. Но жители Тюмени активно летают в Сочи. Тюменцы выбирают Сочи и Анапу для летнего отдыха и майских каникул.

- Цены по этим направлениям вырастут. Не стоит забывать, что спрос рождает предложение, - рассказывают туроператоры.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время больше 50% запросов со стороны жителей Тюмени проходится на Сочи. Средняя стоимость перелета на одного человека составляет 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что отели Сочи подняли цены в два раза на майские праздники. В некоторых гостиницах уже нет свободных номеров.