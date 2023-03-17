Жителей Краснодара приглашают присоединиться к субботнику 18 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Краснодара приглашают присоединиться к субботнику 18 марта. Его организуют во всех внутригородских округах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Так, в Центральном округе участники субботника приведут в порядок детскую площадку между домами №8, 10, 12 на улице Ростовское Шоссе. Начало работ – в 9:00.

В Прикубанском округе планируется очистить лесополосу вдоль улицы Покрышкина. Участники начнут уборку от улицы Покрышкина, 25/1 в 9:30.

В Карасунском округе 18 марта приведут в порядок территорию станицы Старокорсунской. Здесь уберутся в парке по улице Дубинской, 86. А в Западном округе от мусора очистят территорию по улице Тургенева, 148/1, место демонтированных гаражей и территорию напротив храма Трех святителей по улице Кожевенной, 72.

К субботнику присоединятся сотрудники мэрии, депутаты городской Думы, волонтеры, общественники и жители.

- На местах выдадут инвентарь, перчатки и все необходимое, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре 6 марта стартовал двухмесячник по наведению санитарного порядка. Марафон субботников продлится до 28 апреля.