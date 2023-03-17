Педагог из Краснодара стала Учителем года Кубани-2023

В Краснодаре подвели итоги конкурса «Учитель года Кубани» Фото: t.me/emnaumov

Педагог из Краснодара стала победителем конкурса «Учитель года Кубани». Главный приз завоевала преподаватель русского языка и литературы в гимназии №25 Евгения Константинова.

На очном этапе конкурса в Краснодаре выступили 30 победителей заочного турнира. Для педагогов организовали три тура испытаний. На первом из них педагоги проводили открытый урок и презентовали коллегам собственные методические разработки.

По итогам первого этапа были отобраны 15 лауреатов. Педагоги провели воспитательное мероприятие и ответили на вопросы коллег, учеников и их родителей. А в финале конкурса пять призеров организовали мастер-классы и обсудили современную систему образования в задании «Педагогический совет».

Имя победителя конкурса озвучили 17 марта на церемонии закрытия.

- От всей души поздравляю! Желаю талантливых и послушных учеников и дальнейших побед! В Год педагога и наставника особенно ценно получить такое звание. Хотя наши педагоги — лучшие в крае уже третий год подряд. Безмерно гордимся ими! – поздравил с победой мэр Краснодара Евгений Наумов.

Осенью Евгения Константинова представит Краснодарский край в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Напомним, Учителем года Кубани-2022 стала также педагог из Краснодара Екатерина Щербакова. Она преподает математику в городской гимназии №23.