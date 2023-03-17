Госэкспертиза одобрила проект реконструкции Западного обхода Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Госэкспертиза одобрила реконструкцию Западного обхода Краснодара. Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение.

Напомним, Западный подъезд к Краснодару – он же Западный обход – входит в строящееся автомобильное кольцо вокруг краевого центра. В начале года он стал собственностью администрации Краснодара. Вместе с тем были переданы все надземные пешеходные переходы на трассе.

- Это делается для того, чтобы упростить Краснодару процесс проектирования и дальнейших работ, так как у местных властей большие планы - строительство трамвайной ветки и расширение самой дороги, - ранее отмечал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Реконструкция Западного обхода пройдет на участке км 16+658 – км 17+218. Застройщиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, уточнили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.